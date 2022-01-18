Католикос Арам I: Диаспора начала изнашиваться и угасать

Католикос Великого Дома Киликии Арам I провел встречу-консультацию с ливанско-армянской интеллигенцией по случаю объявления 2022 года «Годом диаспоры». Часть из речи, которую он произнес на этой встрече, опубликована на его странице в Facebook.

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«Подавляющее большинство армян находится в диаспоре. Диаспора начала изнашиваться и угасать. Диаспора начала равнодушно относиться к себе, разочаровываться в Армении, особенно в последние годы, после войны», — сказал Католикос.

