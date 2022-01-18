Прокуратура расследует факт подрыва Мамедова на мине: он потерял ногу

18 января в районную прокуратуру поступила информация о том, что Вугар Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине недалеко от села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как говорится в сообщении прокуратуры Геранбойского района, прокуратура осмотрела место происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу и провела другие процессуальные действия.

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Следствием установлено, что у Вугара Мамедова была травматическая ампутация левой ноги в результате падения на мину в этом районе при выполнении сельскохозяйственных работ.

Прокуратура Геранбойского района проводит проверку по данному факту.