Встреча Блинкен-Лавров назначена на 21 января

Госдеп США заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США.

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«Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве», — сказала она, отметив, что встреча назначена на 21 января.