Столтенберг призвал к укреплению оборонного потенциала Европы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонный потенциал Европы необходимо укрепить.

«Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, повышении боеготовности … самолётах, кораблях и так далее», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на дискуссии, которую организовали Фонд Кёрбера и еженедельник Spiegel.

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Столтенберг добавил, что Европе необходимо создать более конкурентоспособную оборонную промышленность.