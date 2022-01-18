Bloomberg — о разногласиях между Вашингтоном и Берлином из-за «Северного потока-2»

Ситуация вокруг «Северного потока-2» и расширяющегося влияния России может стать поводом для разногласий между США и Германией, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина к жестким санкциям и начинают говорить о «проблеме Германии», приводит РБК мысли собеседников агентства.

Бывший чиновник, связанный с действующей администрацией Белого дома, в разговоре с Bloomberg подтвердил, что озабоченность властей США заключается в том, что они сомневаются в готовности ФРГ к жестким санкциям в отношении к России.

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Нильс Шмид, депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), участвовавшей в формировании новой правительственной коалиции в Германии, заявил Bloomberg, что США «легко призывать Германию к более жесткой позиции». «Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого», — сказал он.

Об обсуждении «проблемы Германии» в США Bloomberg сообщил на фоне визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву. Во время совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Бербок заявила о наличии «пухлой папки» разногласий в отношениях с Россией, в том числе и по фундаментальным вопросам. В частности, она указала на то, что будущее «Северного потока-2» будет связано с тем, будет ли Россия использовать энергетику в качестве оружия.

Предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель, представлявшей партию ХДС (Христанско-демократический союз), неоднократно заявляло о заинтересованности в продолжении проекта «Северный поток-2».

«Газпром» объявил о завершении строительства газопровода в сентябре 2021 года. Теперь проект должен получить одобрение немецкого, а затем европейского регулятора. 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии, отвечающее за сертификацию «Северного потока-2», заявило, что не примет решение по этому вопросу до июля 2022 года.