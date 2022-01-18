Министр — о создании автобусных маршрутов в направлении Карабаха

«Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха».

Об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети.

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«На основании поручений президента Ильхама Алиева для организации регулярных поездок граждан на освобожденные от оккупации территории открываются автобусные маршруты. Первоначально были созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям с учетом обеспечения очередности, безопасности перевозок и пассажиров. Устойчивое заселение сделает еще более необходимым дальнейшее расширение пассажироперевозок», — написал Р.Набиев.