В Азербайджане отмечается важность сельскохозяйственного потенциала освобожденных земель

Сельскохозяйственный потенциал освобожденных от оккупации земель имеет важное значение для экономического развития нашей страны.

Об этом было отмечено на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном продовольственной безопасности, росту цен и предстоящим задачам.

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Было отмечено, что в соответствии с поручением главы государства проведение посевных работ примерно на 100 тысячах гектаров освобожденных земель обеспечит продовольственную безопасность, а также поддержит рост в этом секторе.