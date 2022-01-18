Минобразования — об исправлении фактов в учебнике в связи с трагедией 20 Января

В Министерстве образования выразили отношение к искажению фактов в связи с трагедией 20 Января в учебнике «Русский язык» для учащихся 4-го класса средней школы.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в министерстве, учебники подготавливают издательства.

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Отмечено, что срок использования указанных учебников истечет в 2022/2023 учебном году.

«Обновленная версия этой страницы будет отпечатана для дополнения к учебнику и отправлена в школьные библиотеки. На www.trims.edu.az произведено соответствующее изменение», — отметили в министерстве.

Отметим, в издательстве «Şərq-Qərb» сообщили, что учебники подготавливают издательства и они проходят несколько этапов экспертизы: «При этом специалисты, соответствующие научно-педагогические учреждения составляют отзыв на учебник. Кроме того, проекты учебников публикуются для общественного обсуждения на сайте www.trims.edu.az. В учебнике «Русский язык» для учащихся 4-го класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке была допущена ошибка при переводе текста о трагедии 20 Января 1990 года (стр.105), поэтому искажен исторический факт, что обусловило соответствующее изменение. Сообщаем, что в электронном варианте этого учебника, подготовленного в 2019 году, произведено изменение, и он опубликован после исправления на сайте www.trims.edu.az.