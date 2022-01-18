Асадов отметил, что пшеничная мука, производство и продажа хлеба освобождены от НДС

В прошлом году правительством были приняты меры по снижению влияния на Азербайджан резкого подорожания продовольственной пшеницы в мире.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на совещании, посвященном вопросам продовольственной безопасности, роста цен и предстоящей работе.

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Он отметил, что повышены субсидии на каждую тонну муки и мучных изделий, продаваемых на внутреннем рынке, об освобождении от НДС пшеничной муки, производства и продажи хлеба до 2024 года, крупным импортерам зерна предоставлены кредиты под очень низкие проценты за счет средств Центрального банка.