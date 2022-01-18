Эрдоган: Газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газ из месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через турецкую территорию. Соответствующее заявление он сделал турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, комментируя дискуссию вокруг целесообразности газопровода EastMed, передает «Анадолу».

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«Этот проект нереализуемый. Его изучили и увидели, что позитивных моментов там нет. Такая работа не может быть реализована без Турции. Если оттуда газ пойдет в Европу, то только через Турцию», — заявил Эрдоган.

Он напомнил, что ранее Минэнерго Турции проводило контакты с Израилем на предмет прокладки подобного трубопровода из Восточного Средиземноморья в Европу через турецкую территорию. «Тогда дела шли в верном русле. Есть ли сейчас надежда? Условия обсуждаются, потому что тут важно учесть интересы. Мы контактируем с президентом Израиля, премьер Израиля высказывается на этот счет на разных уровнях», — сказал турецкий лидер.