Эрдоган считает, что Путин не нападет на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной перспективу «вторжения» России на Украину.

Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, передает «Анадолу».

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«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную позицию», — отметил Эрдоган.