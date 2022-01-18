Эрдоган сообщил, что обсудит с Алиевым обострение между Киевом и Москвой и заявил, что РФ оккупировала Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» РФ в Украину, передает Minval.az со ссылкой на «Анадолу».

Об этом Эрдоган заявил в ответ на вопрос, что будет делать Турция, как страна НАТО, в случае вторжения России в Украину.

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По словам Эрдогана, Укранине не простая и сильная страна:

«Чтобы предпринять этот шаг, России необходимо оценить ситуацию во всем мире и собственное состоянии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Украине. Я поговорю с Ильхам беем. Естественно, с господином Путиным мы тоже должны обсудить эту тему. Регионы больше не могут мириться с войной. Мы должны вычеркнуть войну из истории политики. Нельзя действовать по логике «я оккупирую чужие земли». Что сделала Россия в Украине? — оккупировала Крым. При каждом разговоре с Путиным я говорю ему о том, что мы выступаем против оккупации Крыма. Наш глава МИД тоже всегда говорит об этом своим собеседникам», — сказал Эрдоган.