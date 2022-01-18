Еще один родственник Назарбаева потерял высокую должность

Альжан Имашев, являющийся сватом старшей дочери Нурсултана Назарбаева — Дариги, освобожден от должности заместителя генерального директора по экономике и финансам национального железнодорожного перевозчика ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки», сообщает КазТАГ.

Имашев работал в топ-менеджменте данной компании с 2020 года. Он приходится сыном председателю центральной избирательной комиссии Казахстана Берику Имашеву и младшим братом Аиде Имашевой — жене Нурали Алиева, который, в свою очередь, является сыном Дариги Назарбаевой и внуком Нурсултана Назарбаева.

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На сегодняшний день уже целый ряд родственников бывшего казахстанского лидера покинули высокие посты. 15 января от занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева — председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева — Алии Назарбаевой, а Шарипбаев — супруг старшей — Дариги Назарбаевой.

17 января полномочия главы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» сложил с себя еще один зять Назарбаева — Тимур Кулибаев, женатый на Динаре Назарбаевой — средней дочери бывшего президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева — Самата Абиша.

При этом Дарига Назарбаева формально пока остается во власти. Она является депутатом казахстанского парламента. И, по официальной версии, не появляется на заседаниях по причине болезни коронавирусом. Известно, что заявление на сложение депутатского мандата она пока не подавала.

Сам Назарбаев, по официальной информации, находится в Казахстане. Однако он не появлялся на публике с 27 декабря прошлого года. И даже в тяжелую для страны минуту не выразил поддержку народу.