НПО Азербайджана обратились к Макрону

Функционирующие в Азербайджане неправительственные организации (НПО) обратились к Президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Авторы обращения назвали безответственным шагом и решительно осудили незаконный визит кандидата от Республиканской партии на выборах президента Франции, президента региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в сопровождении Мишеля Барнье и Брюно Ретайо 22 декабря в город Ханкенди Азербайджанской Республики.

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Они попросили президента Макрона пресечь подобные незаконные визиты и принять необходимые меры во избежание их повторения в будущем.