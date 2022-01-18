ANAMA: В Шуше нет проблемы мин, безопасное передвижение возможно

«Специалисты ANAMA обнаружили и обезвредили взрывчатые вещества в городе Шуша».

Об этом на брифинге, посвященном организации регулярных автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории, сказал заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов. информирует АПА.

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Он отметил, что работы по очистке от мин и НРБ были проведены в 38 зданиях и 573 жилых помещениях: «В городе Шуша, в этом районе обнаружено в общей сложности 1684 НРБ. Очищенные объекты занесены в специальную систему ANAMA. В Шуше нет проблемы мин. В этом городе возможно безопасное передвижение при условии соблюдения инструкций специалистов АNAMA и соответствующих государственных учреждений».