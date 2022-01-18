Глава банка Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения COVID-мер

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров, говорится в релизе компании. Он проработал в этой должности меньше года.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Я сожалею, что ряд моих действий привел к трудностям для банка и скомпрометировал мою способность представлять организацию <…>. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его акционеров в это критическое время», — приводятся в сообщении слова Орта-Осорио.

В конце 2021 года Reuters писал, что Орта-Осорио дважды нарушил антикоронавирусные меры: в июле в Великобритании и в ноябре в Швейцарии.