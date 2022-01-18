Гуидо д`Амбросио поблагодарил Азербайджан за уважение международного права

«Ситуация с беженцами и теми кто просит убежища очень запутанная. В 2019-2021 годах 1155 беженцам и лицам, ищущим убежища, была оказана помощь в получении документов, регистрации актов о рождении и гражданстве и т.д.».

Об этом заявил Руководитель азербайджанского представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио (Guido d Ambrosio) в ходе мероприятия, посвященном публикации «Cборника решений Международного совета по защите беженцев и Европейского суда по правам человека в отношении беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства», передает АПА.

«УВКБ ООН благодарит Азербайджан за уважение международного права», — подчеркнул Гуидо д`Амбросио.