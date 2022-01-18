Россия начала «опустошать» свое посольство в Киеве, узнал NYT

Дипломаты из России готовятся к выезду из Украины. Приказ получили сотрудники двух российских консульств, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

Отмечается, что консульства в Киеве и во Львове в ближайшее время покинут около 30 сотрудников из РФ. При этом 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов, — покинули Украины еще 5 января.

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«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — подтвердил официальный представитель США, его цитирует РБК. В Вашингтоне также отметили, что Москва «все еще не приняла окончательного решения о «вторжении» в Украину».