Сестра Бритни Спирс требует от нее прекратить вражду

Сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн в Stories своего Instagram призвала свою знаменитую родственницу к миру.

Она попросила Бритни позвонить. «Я много раз пыталась поговорить с тобой лично, как сестра с сестрой, но ты выбираешь все решать публично. Но все-таки прекрати говорить, что я тебя не поддерживала, что я выдумываю. Я с радостью расскажу, сколько раз я связывалась с тобой, поддерживала тебя, пыталась помочь», — написала Джейми Линн, потребовав прекращения вражды.

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