Китайский лидер констатирует выход мировой экономики из стагнации

Мировая экономика выходит из стагнации, но по-прежнему сталкивается с многочисленными сдерживающими факторами.

Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии «Давосская повестка дня» заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Мировая экономика выходит из кризиса, но вместе с тем сталкивается с множеством сдерживающих факторов. Глобальные производственные цепочки и цепочки поставок сталкиваются с хаосом, наблюдается рост цен на ключевые товары», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, наблюдается рост цен на сырьевые товары, дефицит поставок энергоносителей. Си Цзиньпин также отметил, что появляются инфляционные риски.

Страны мира должны укреплять международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, содействовать справедливому распределению вакцин и ускорению процесса вакцинации, заявил лидер КНР.

«Страны мира должны укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19, осуществлять активное взаимодействие в области исследований и разработок лекарственных препаратов», — сказал он. «Особое значение имеет использование вакцин как мощного оружия против коронавируса. Необходимо обеспечить справедливое распределение вакцин, содействовать ускорению процесса вакцинации, а также сокращению разрыва в иммунизации населения», — указал Си Цзиньпин.

По его словам, на данный момент Китай поставил свыше 2 млрд доз вакцин более 120 странам и международным организациям.

Он также отметил, что Китай предоставит еще 1 млрд доз вакцин странам Африки, в том числе 600 млн доз на безвозмездной основе, а также 150 доз вакцин странам АСЕАН.