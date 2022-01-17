Турция поддерживает участие Грузии в обеспечении мира в регионе

Турция поддерживает участие Грузии в продолжающихся дискуссиях относительно стабильности в Кавказском регионе. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Грузия не участвовала во встрече в формате 3+3, которая состоялась в прошлом месяце в Москве. Однако официальные лица Грузии отметили, что страна поддерживает укрепление отношений и сотрудничества в регионе с другими соседними странами и предприняла эффективные шаги с Турцией, Азербайджаном и Арменией для обеспечения прочного мира в регионе.

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Анкара часто призывала к созданию платформы шести стран, состоящей из Турции, России, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении, для постоянного мира, стабильности и сотрудничества в регионе, описывая это как беспроигрышную инициативу для всех региональных игроков на Кавказе, напоминает «Тренд».