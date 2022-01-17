Черногория всегда поддерживала суверенитет Азербайджана, заявил Бечич

17 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, приветствуя гостей, министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Черногорией. Он выразил удовлетворение политическим диалогом на высоком уровне между двумя странами и развитием отношений на уровне стратегического партнерства. Министр отметил, что нынешний визит председателя парламента и проведенные в его рамках встречи и обсуждения окажут положительное влияние на дальнейшее расширение двусторонних отношений.

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Председатель парламента Алекса Бечич поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он с удовлетворением отметил встречи, проведенные с президентом Азербайджанской Республики, председателем Милли Меджлиса, а также премьер-министром. Особо было подчеркнуто деятельность дипломатических миссий обеих стран в развитии отношений. Алекса Бечич с благодарностью отметил гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном его стране в рамках борьбы с пандемией.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, гуманитарной, а также туристической сферах. Была отмечена важность продолжения странами консультаций в политической, а также консульской сферах. Стороны также подчеркнули важность деятельности совместной межправительственной комиссии в плане расширения торгово-экономических отношений.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе, в частности об итогах 44-дневной войны, завершившей почти 30-летнюю оккупацию, работах по восстановлению освобожденных территорий, неотложных мерах, принятых правительством для обеспечения безопасного возвращения большого числа вынужденных переселенцев в кратчайшие сроки, а также о мерах по разминированию, предпринятых шагах по реализации трехсторонних заявлений.

Алекса Бечич отметил, что Черногория всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность дружественного Азербайджана. Он пожелал Азербайджану успехов в деятельности по построению мира в регионе.

Председатель парламента Черногории пригласил министра иностранных дел Азербайджана посетить его страну.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за приглашение и сказал, что Азербайджан готов и привержен дальнейшему развитию двусторонних отношений.

На встрече были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.