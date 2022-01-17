В Иране приветствуют шаги Анкары и Еревана по сближению

Тегеран приветствует процесс восстановления отношений между Анкарой и Ереваном, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Иран приветствует нормализацию отношений между своими соседями и поддерживает усилия, предпринимаемые в этом отношении», — приводит его слова ISNA.

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Дипломат подчеркнул, что регион уже серьезно устал от разорванных отношений и негативных взглядов. Хатибзаде пояснил, что Иран должен помочь сформировать позитивные подходы и взгляды.