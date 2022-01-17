Georgian Airways выставили на продажу за $150 млн

Грузинская авиакомпания Georgian Airways («Грузинские авиалинии») выставлена на продажу за 150 миллионов долларов, сообщает объединение Georgian Business Brokerage, которое возглавляет экс-гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия, передает «Новости-Грузии».

Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways. Как оказалось, у компании долги в размере 176 миллионов лари перед 16 тысячами пассажиров и десятками других фирм. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика.

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Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может выполнить свои обязательства.

Также в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией ее оперирования.

Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, а в 1999 году — национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.

На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Самая крупная доля в авиакомпании – 80% принадлежит бизнесмену Давиду Гаиашвили, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).

Авиационный флот «Грузинских авиалиний» состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.

