Арзу Джавадова получила пост главного геолога SOCAR

Коллективу головного офиса SOCAR была представлена новоназначенная главный геолог Государственной нефтяной компании Азербайджана Арзу Сахиб гызы Джавадова.
Об этом говорится в сообщении компании.
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A.Джавадова является председателем Общества геологов-нефтяников Азербайджана, кандидатом геолого-минералогических наук, автором двух изобретений и 35 научных работ.
В 2013 году распоряжением президента Ильхама Алиева награждена медалью “Терегги”.