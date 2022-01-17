Запад вместо отключения России от SWIFT готовит адресные санкции

В США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Издание подчеркивает, что от идеи отключения России от SWIFT отказались из-за того, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

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В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции. Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать, утверждает издание.

