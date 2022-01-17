Гафарова приняла черногорского коллегу

17 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране с официальным визитом делегацией под руководством руководителя парламента Монтенегро Алекса Бечичем.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, приветствовав гостей, С.Гафарова отметила успешное развитие азербайджано-черногорских связей и рост политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Взаимные визиты президентов двух стран и проведённые в ходе этих визитов переговоры придали импульс нашим отношениям, а подписанные межгосударственные документы сформировали их правовые рамки, сказала глава азербайджанского парламента.

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Два парламента вносят свой особый вклад в дело продвижения наших отношений. В обеих законодательных ассамблеях действуют группы дружбы; их деятельность важна в плане обмена опытом и законодательной информацией. Регулярные двусторонние поездки депутатов, в свою очередь, важны для обсуждения вопросов, вызывающих интерес у обеих сторон. Вызывает удовлетворение и взаимодействие наших парламентов в рамках международных организаций.

Азербайджан под руководством Президента и Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева самостоятельно освободил свои земли от армянской оккупации в 44-дневной Отечественной войне, продолжала С.Гафарова. К тому же, Азербайджан выполнил резолюции Совета безопасности ООН, которые долгое время оставались на бумаге.

С.Гафарова рассказала и об итогах продлившейся тридцать лет оккупации азербайджанских земель Арменией, отметив, что в настоящее время на этих территориях ведутся созидательные и восстановительные работы. Как отмечал президент Азербайджана, добавила спикер азербайджанского парламента, мы хотим говорить не о войне, а о мире в нашем, Кавказском регионе, и надеемся, что вскоре будет подписан мирный договор.

Председатель черногорского парламента Алекса Бечич выразил признательность за теплый приём и за приглашение совершить официальный визит в Азербайджан, отметил, что он удовлетворён этой поездкой. Гость заявил, что его страна намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном, и отметил, что предстоящие встречи и переговоры в рамках его визита окажут позитивное влияние на процесс углубления двусторонних отношений, тем более, что имеются хорошие возможности для дальнейшего усиления сотрудничества во всех охваченных сферах. А.Бечич подчеркнул, что Монтенегро неизменно поддерживала и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, является другом Азербайджана. Он также поздравил наш народ с достижениями нашей страны.

Алекса Бечич поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь, оказанную Монтенегро в борьбе с пандемией COVID-19. По его мнению, растущая интенсивность связей между двумя законодательными органами окажет благотворное воздействие на рост наших отношений и в других областях.

В ходе беседы стороны коснулись перспектив развития межпарламентских связей, взаимодействия и взаимопомощи наших депутатов в рамках международных организаций и важности продолжения этих процессов.

Во встрече также участвовали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Монтенегро Игбал Мамедов, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Монтенегро в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.