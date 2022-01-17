Агрессивные действия России приводят лишь к усилению НАТО у российских границ, заявил Столтенберг

Россия, прибегая к агрессивным действиям, не снижает присутствие НАТО у своих границ, а наоборот — провоцирует их наращивание, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal.

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По его словам, если цель российского руководства – это добиться сокращения присутствия НАТО около границ, то результаты до сих пор были полностью противоположными.

«Сейчас в Европе больше американских военных, чем семь лет назад. Сейчас в Северной Америке и Европе мы более активны, чем в предыдущие десятилетия», — добавил глава НАТО.

Столтенберг заверил, что если РФ вновь решит применить силу на мировой арене, то НАТО снова отреагирует.

«То, какая именно это будет реакция, и какие именно военные возможности будут задействованы — это вопрос, который будет решаться в зависимости от развития событий», — сказал он.