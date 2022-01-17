Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине

Американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — прокомментировал Лавров заявление Нуланд.

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Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.