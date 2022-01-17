В партии Пашиняна заявили, что Ереван должен нормализовать отношения с соседями и не передавать вражду по наследству

Мы должны нормализовать наши отношения с соседями, чтобы не передавать вражду нашим поколениям. Об этом на брифинге с журналистами заявил член правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян.

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«Я слышу, как люди говорят: нация, нация, нация, да, скажем так, это очень хорошо. Но что мы делаем, мы должны поднять объем ВВП на душу населения в Республике Армения, и уже после увеличения, все остальные проблемы будут решены», — добавил он.