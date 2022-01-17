Германия планирует обсудить в Киеве поставки оружия в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок обсудит в Киеве тему поставки вооружений в Украину. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, ее слова приводит РИА Новости.

«Украинское правительство в прошлые недели все время обозначало эту позицию, которая, конечно, станет частью переговоров министра иностранных дел в Киеве. Помимо прочего – разговор об этих разных оценках и требованиях, ожиданиях», — сказала она.

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По словам Зассе позиция федерального правительства неизменна и заключается «в проведении ограничительной политики импорта вооружений», но при этом кабмин ФРГ оказывает поддержку в других сферах, связанных с армией.