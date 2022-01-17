Пакистанский премьер поддержал высказывание Путина о пророке Мухаммеде

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений российского лидера на ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

В ходе разговора также были обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.

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Путин, напомним, в ходе своей пресс-конференции отмечал, что оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества.