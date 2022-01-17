Лукашенко сообщил, что у границ Беларуси идет наращивание войск Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих.

«По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее», — сказал Лукашенко в понедельник на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Беларуси и России, сообщает агентство БелТА.

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Лукашенко заявил, что Польша попросила НАТО развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.