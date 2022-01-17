В Армении власть и оппозиция снова поспорили: Почему турецкий флаг был, а армянского — нет?

На встрече спецпредставителей Турции и Армении в Москве на автомашине турецкого представителя был флаг, армянского – не было. Об этом напомнил на заседании парламента депутат от фракции «Айастан» Гегам Манукян, передает «Спутник-Армения»

«Есть такое понятие, как протокол, и есть МИД, который получает зарплату за его соблюдение», — заявил Манукян, обращаясь к вице-спикеру парламента, спецпредставителю Армении на переговорах с Турцией Рубену Рубиняну.

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Рубиняна обвинил в нарушении протокола и секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян. Он напомнил, что без дополнительных правовых актов представлять Республику Армения на переговорах имеют право только премьер-министр и глава МИД, но не вице-спикер парламента. Между тем, нет ни одного документа, который бы уполномочивал на это Рубиняна и определял рамки его полномочий и круг обязанностей, добавил Минасян.

В свою очередь Рубинян отметил, что результаты переговоров будут представлены руководствам обеих стран, которые и будут принимать политические решения. Поэтому спецпредставитель – это не должность, это дополнительная функция, которая ему была делегирована заявлением МИД. Говоря о лагах, Рубинян напомнил, что до его встречи с турецким визави Сердаром Кылычем в Москве, армянский и турецкий спецпредставители, по отдельности, провели двусторонние встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко. Турецкий представитель прибыл вместе с послом Турции в России на посольской машине, на которой и был турецкий флаг.