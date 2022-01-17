У нас хорошие новости для наших читателей!

Уважаемые читатели! У нас, как вы уже догадались в течение последних двух недель, небольшие перемены: мы активизировали наш Telegram-канал – Minval-LIVE (https://t.me/minval_az).

Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте. В телеграме у нас выходит различная информация и эксклюзивный контент, которые иногда не выходят на сайте. Как, к примеру:

Кроме того, мы также планируем в феврале представить новый дизайн сайта для вашего удобства, и запустить несколько YouTube шоу, а также подкасты!

Просим Вас подписаться на нас в Telegram – t.me/minval_az – и не пропускать важных новостей. Здесь вы можете высказывать свое мнение, делиться впечатлениями и обсуждать новости в комментариях.

Редакция Minval.Az