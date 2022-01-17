Власти Армении отказались обсуждать предложенное реваншистской оппозицией заявление о делимитации границ с Азербайджаном

Власти Армении отказались обсуждать предложенное реваншистской оппозицией заявление о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Правящая фракция обвинила оппозицию в спекуляциях.

Представители большинства в парламенте заявили, что процесс с Азербайджаном нельзя увязывать с Карабахом. Об этом ранее говорил на своей пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров.

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Ранее Лавров сообщил, что РФ передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.

«Мы выступаем за скорейшее начало делимитации армяно-азербайджанской границы. Этот вопрос не относится к Нагорному Карабаху и проблемам региона, это двусторонний вопрос, который мы уже год предлагаем начать прорабатывать», – сказал он.