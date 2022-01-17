Bulgargaz заявляет о необходимости проведения новых газовых переговоров с Азербайджаном

Болгарская государственная компания Bulgargaz заявила, что после 1 июля 2022 года компании придется провести новые переговоры по продолжению поставок газа альтернативному маршруту из Азербайджана в случае задержки введения в эксплуатацию газового интерконнектора с Греция-Болгария (IGB). Об этом передает Report со ссылкой на заявление компании.

Bulgargaz подчеркнул, что у компании нет информации о том, когда IGB будет готов, но условия контракта с Азербайджаном по промежуточному решению в его отсутствии истекают 30 июня 2022 года.

Прежде ожидалось, что строительство интерконнектора IGB (İnterconnector Greece – Bulgaria) будет завершено к концу 2021 года, а ввод в эксплуатацию состоится к концу июня. Однако в последние дни министр энергетики Болгарии Александр Николов неоднократно признавал, что строительство все еще затягивается и ищутся пути ускорения работ, включая встречи с греческой стороной Также предлагались введение санкций за задержку в отношении греческой компании J&P AVAX, являющейся подрядчиком по контракту на проектирование, поставку и строительство газопровода.

Напомним, что Болгария в настоящее время получает около 350 млн кубометров газа в год из Азербайджана по альтернативному маршруту, хотя полноценный контракт на газ с месторождения «Шахдениз» согласован в размере 1 млрд кубометров в год.