Чего ждать от диалога Анкара-Ереван?

Интеграционные площадки формируются с общего согласия, и действуют по принципу открытых дверей для реализации разных целей. Большей частью они служат процессу полезного взаимодействия во имя наращивания багажа дивидендов.

В случае наличия проблемных мотивов на их базе вырабатываются механизмы разрешения сложных дилемм и противоречий. С помощью прагматичных действий расширяются границы возможного, вычерчиваются контуры новых конфигураций сотрудничества. Ставка на диалог помогает разрешать самые запутанные вопросы и выводить процессы из стагнационного состояния.

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По прогнозам экспертов относительно развития событий в Южном Кавказе в 2022 году, напряженность не исчезнет, а то и будет нарастать. Причиной тому невозможность урегулирования застарелых проблем, которые задевают кровные интересы государств региона. Но затяжная турбулентность не отвечает интересам народов, которые испытывают неформальную тягу к интеграции на базе открывающихся новых реалий.

Единственное, в чем сходятся участники процессов, это достижение не мнимой, а реалистичной стабильности, гарантирующей надежную защиту от использования силы в реализации намеченных программ. Азербайджан совместно с Турцией обозначил создание новой региональной платформы, на базе которой может вырасти принципиально новая конструкция полезного взаимодействия.

Нормализацию армяно-турецких отношений можно квалифицировать в качестве дебюта большого обнадеживающего процесса, за которым может последовать многообещающее продолжение. Долгожданный зачин может стать триггером прорыва, если Ереван не выкинет алогичных номеров и аккуратно нацелится на предметное обсуждение актуальной повестки.

Конфликтного потенциала в двустороннем формате хоть отбавляй, и обеим сторонам придется запастись терпением для проработки каждого пункта повестки. Но интерес вызывает один немаловажный аспект региональной проблематики.

Если Анкара и Ереван достигнут консенсуса в болезненных вопросах и возьмут, что называется, ход в сторону поиска точек соприкосновения, воссоздастся ли предметная основа для полноценного диалога между Ереваном и Баку?!

Ответственность за подвешенный режим армяно-азербайджанских отношений целиком и полностью лежит на Ереване, который изначально, даже в бытность советской системы, занял позицию антагонизма, выказав упертый максимализм в своих необоснованных притязаниях. Кризисное состояние межгосударственных отношений обернулось невиданной по сложности дилеммой.

Военная кампания осени 2020 года выдала долгожданную развязку со всеми вытекающими последствиями. В условиях, когда Баку целиком и полностью контролирует обстановку в регионе, успешно парирует повторяющиеся провокации сраженного агрессора, в Армении разгораются нешуточные сложности внутригосударственного свойства. Там все еще отсутствуют признаки централизованного управления, единоначалия в верхних эшелонах власти и общенациональной готовности к диалогу и примирению.

Если главе кабинета Николу Пашиняну кажется, что возобновление вооруженных провокаций на азербайджанской границе может стать панацеей от его бед, он банально ошибается. Возможно, идею обострения обстановки в приграничье ему на блюдечке предоставляют внешние советчики и «доброхоты». Все может быть. Но за все в ответе именно он, человек, выигравший парламентские выборы после сокрушительного военного поражения своей страны.

Ему бы поскорее избавиться от тяжелого политического наследия предшественников, которые оставили стране один путь, ведущий в лабиринт неопределенности и глубокого кризиса.

Искушение и соблазны для человека, возглавляющего правительство в поствоенное время, это не просто обыденные слабости и капризы, а непростительные заблуждения. За ними могут последовать необратимые процессы, способные погубить не только действующий кабинет, но и остатки государственности.

Горе-советчики Пашиняна из зарубежных кругов в последние дни, что закрутилась тема возобновления контактов с Анкарой, стали вдруг выражать скептицизм в связи с вполне здравой и принципиальной позицией Баку, который всегда готов на диалог. Это продиктовано желанием Баку обеспечить окончательную победу мирного процесса.

Победитель с порога отвергает колкости и кривду внешних злопыхателей, понимая, что необходимо целиком концентрироваться на главном и не отвлекаться на провокативные вбросы. Группу поддержки Еревана, радеющую за интересы армянских мракобесов и радикалов, формирует разношерстная колонна. В ее рядах состоят, как известные люди из диаспорских кругов, так и сомнительные дельцы из европейских и ближневосточных стран. Они всерьез обеспокоены проблемой «усмирения Азербайджана», который-де после завоеванной в войне победы наращивает наступательную мощь.

Разве этому нужно удивляться, или воспринимать сие с беспокойством, коль Баку решительно отверг сепаратизм, и восстановил действие норм международного права в регионе?! К тому же он ясно требует от Еревана подключения к мирным проектам, чтобы навсегда перевернуть страницу недоверия и подозрительности.

Если в нынешних реалиях все еще маячит проблема умиротворения неприкаянных сил, то адресат по-прежнему находится по западную границу от азербайджанских рубежей. Они, эти силы, целиком сконцентрированы в Армении, и ведут дело к опасной реанимации жестких коллизий.

В своей сути это сверхопасный потенциал, который норовит в любой момент взорвать спокойствие.

Но непонятно другое — чего дожидается глава кабинета Пашинян, почему он медлит с принятием решений о подписании мирного договора своей страны с Азербайджаном.

В умиротворении нуждаются внутриармянские силы, которые не устали от перманентной эскалации. Война для них дороже матери родной, ибо она их кормит и поит, позволяет наживаться на крови. Однажды они перешли красную черту и жестоко поплатились за жуткую милитаристскую прыть.

Если игры с огнем продолжатся, от ответственности им не отвертеться. Так, зачем же идти по лезвию бритвы и без конца жертвовать жизнью невинных людей?!

Одно ясно как Божий день. Баку установил новый статус-кво не для того, чтобы он стал предметом оспаривания. Изменить его никому не под силу, и Ереван обязан отплясывать от этой печки. В противном случае несогласным несдобровать.

Тому, кто на протяжении десятилетий будоражил атмосферу в регионе, эскалировал на почве жестких и ничем не обоснованных притязаний, пора осознать, что времена изменились. Новые тенденции устанавливаются ради того, чтобы стабильность стала устойчивой.

Несогласным и сомневающимся лучше переключиться на волну рациональных действий и прагматичных расчетов. Так оно будет лучше, и всеобъемлющий мир принесет долгожданную безопасность всем без исключения.

Тофик Аббасов, автор Minval.az