Оппозиционер Аблязов признался в призывах к захвату государственных зданий в Алматы

Оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов в интервью РИА «Новости» заявил, что призывал протестующих в Казахстане «занимать» государственные здания.

«Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать — это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий (разработанном оппозицией) написано: занимать — это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются — не громить, не захватывать, не разбивать — дисциплина», — рассказал бывший банкир.

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По его словам, к мародерству и стрельбе в Алматы привели провокации со стороны казахский властей. Аблязов добавил, что иностранные боевики не участвовали в беспорядках.

Ранее Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева. Он рассказал, что координационный штаб начал свою работу в первые дни беспорядков. По его словам, митингующие звонили в штаб и получали алгоритм действий во время протестов. В штабе призывали протестовать мирно и бороться с мародерами, не поддаваясь на провокации властей. Экс-банкир отметил, что инструкции оппозиции предполагали захват административных зданий.

Аблязов отказался называть беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота. «Госпереворот — когда действуем не конституционным способом, военным способом… Здесь же все эти митинги — это наше конституционное право», — пояснил оппозиционер.