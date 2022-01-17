Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей «Атамекен»

Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев объявил о решении сложить с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Соответствующее обращение от имени Кулибаева было опубликовано на сайте палаты.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»», — говорится в обращении Кулибаева к членам президиума палаты «Атамекен».

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Он поблагодарил за оказанное ему доверие членов президиума и коллектив «Атамекен». «Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей», — написал он.

Кулибаев напомнил, что 11 января в своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления для «Атамекен» и бизнес-сообщества. «Предстоит разработать Программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и др. Все эти поручения главы государства будут в безусловном приоритете НПП», — отметил он.

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре.