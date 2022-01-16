Начался визит главы черногорского парламента в Азербайджан

Председатель парламента Черногории Алекса Бечич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В рамках визита предусмотрен ряд бесед Бечича с государственными лицами Азербайджана. На встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой состоится обмен мнениями о сегодняшнем и завтрашнем днях межпарламентских связей.