Порошенко уверен, что избежит ареста

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

«Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», — заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

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Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.

«Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского», — добавил политик (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер «Европейской солидарности» напомнил, что в понедельник собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева. При этом он отметил, что не доверяет этому суду. «Если меня спросить, доверяю ли я Печерскому районному суду, то скажу, что нет», — отметил Порошенко.