10 февраля выйдет в свет новый фильм Стивена Содерберга

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер «Kimi». Это новый фильм Стивена Содерберга с Зои Кравиц в главной роли.

По сюжету, айтишница Анджела в ходе работы обнаруживает свидетельства жестокого преступления. Она пытается доложить об инциденте начальству, но увы, ее никто не слушает. Тогда девушка решает взять все в свои руки — вот только для этого ей нужно покинуть собственную квартиру во время пандемии коронавируса. Что еще хуже, Анджела боится открытых пространств, а на улицах родного Сиэтла идут протесты, связанные с законом об ограничении передвижения бездомных.

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Картина выйдет на HBO Max уже 10 февраля. Она станет 33 фильмом Стивена Содерберга, уточняет «Медуза».

