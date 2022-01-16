Трамп: Кремль не уважает США

Заявления о том, что Россия не исключает развёртывания военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, вызваны тем, что Кремль не уважает США при правлении Джо Байдена. С таким утверждением выступил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне. Трамп уверен, что нынешнему хозяину Белого дома не удаётся успешно противостоять действиям других государств на международной арене.

«У нас никогда не было таких проблем с Путиным и Украиной, не было проблем с Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что они не делали этого. А теперь они играют с нами», — сказал Дональд Трамп (цитата по «Лайфу»).

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