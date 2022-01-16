Соседние с Россией страны теряют население, утверждает Пушков

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что потеря населения за счет эмиграции его активной части за рубеж – общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Молдова, Латвия и Литва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда его активной части за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдова. В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года», — написал сенатор.

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Таким образом он прокомментировал статистику, приведенную молдавским экономистом Института социальных инициатив Viitorul Вячеславом Ионицэ, о том, что половина из 222,6 тыс. молодых людей покинут республику к 2025 году.