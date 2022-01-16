Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на $900 млн

Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 870 миллионов долларов и составил 2,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

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Согласно данным, за 2021 год доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 630,4 миллиона долларов. За соответствующий период зафиксирован рост вдвое экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи – в 3,1 раза, сахара – на 19,2 процента, продукции химической промышленности – в 2,9 раза, хлопкового волокна – на 58,3 процента, алюминия и изделий из него – на 66,2 процента.

Отметим, что в декабре прошлого года рост экспорта продуктов питания составил 38,7 процента, или на сумму 101,5 миллиона долларов по сравнению с декабрем 2020 года, а непродовольственных товаров — на 93,7 процента, или на 252,1 миллиона долларов.

Крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции являются Россия, Турция, Швейцария, Грузия и ряд других стран.