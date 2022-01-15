Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины и меры в случае агрессии России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины, шеф американской дипломатии также вновь заявил о серьезных мерах в случае агрессии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, передает ТАСС.

«[Они] обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил РФ в Украине и близ нее», — утверждается в сообщении.

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«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая агрессия России против Украины приведет к быстрым, серьезным и скоординированным последствиям», — добавили в Госдепе.