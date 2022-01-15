Генсек ОДКБ заявил о политизации США оценки действий миротворцев в Казахстане

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что оценки США и государств Запада относительно действий стран-участниц миротворческой миссии в Казахстане политизированы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, сейчас у Москвы сложные отношения с западными странами, в том числе Вашингтоном. Зась отметил, что это «даже какое-то противостояние». «Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы», — подчеркнул он.

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Помимо этого, генеральный секретарь, комментируя реакцию США на ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, заявил, что не осведомлен о планах Вашингтона насчет страны и причин подобной реакции.