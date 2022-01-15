Туркестанская «политика» армян

«С самого начала нового календарного года, в котором мы прожили первые дни, в братском Казахстане начались кровавые разборки, начавшиеся с “голубого газа”. После онлайн-встречи глав государств (правительств) стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на базе этих стран, которая вскоре переросла в кровавые столкновения, в Казахстан вошли “миротворческие силы ОДКБ”, в состав которых вошли 70 армянских военнослужащих. Если бы не было. Почему?» Об этом пишет автор издания Fikr.uz.

«Внутренние возможности самого Казахстана, Воля народа давлатжанлы позволяли не развиваться и предотвращать события до тех пор, пока они не создадут угрозу государственности; В частности, не следует упускать из виду тот факт, что нынешним председателем ОДКБ является Армения, а также то, что председательствовать на данном онлайн-совещании будет премьер-министр Пашинян. Хотя бы потому, что рядом со словом Армения нет места таким понятиям, как мир, миротворчество, союз – история это неоднократно доказывала; Как может быть, что армянские миротворческие силы основаны на менталитете и опыте оккупации?»- задается вопросом автор статьи.

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По мнению автора, именно подразделение вооруженных сил Армении обеспечит правопорядок, который полтора года назад справедливо разгромил извечный брат Казахстан:

«И как можно убедить, что Армения высоко прыгает и способствует дисциплине, порядку, дружбе и доверию, безопасности, защите невинных людей… вопреки своей профессии, философии и истории? — Когда в этом несостоявшемся государстве сформировалась культура мира, доверия, толерантности и сосуществования?!.. Именно подразделение вооруженных сил Армении обеспечит правопорядок, который полтора года назад справедливо разгромил извечный брат Казахстан. И как может быть убедительно Армения прыгает высоко, вопреки своему положению, философии, истории, в дисциплине, порядочности, дружбе и доверии, безопасности, защите невинных людей… и быть участником? — Когда в этом несостоявшемся государстве сформировалась культура мира, доверия, толерантности и сосуществования?!.

Любой человек, немного знакомый с прошлым, будущим и настоящим Армении (армян), не может рассчитывать на их искренность, доверие».

Давайте взглянем на некоторые названия Армении, в целом на туркменскую “политику » армян, предлагает автор статьи:

Левон Мирзоян

(Լևոն Եսայիի Միրզոյան; 14.11.1897, Шуша — 26.02.1939, Лефортово, Москва)

Назначение в 1933 году на пост руководителя Казахстана (в то время-1-й секретарь Казахской области КП, с 1937 года-I секретарь ЦК КП Казахстана) считается новым этапом в политической деятельности Левона Мирзояна, который ранее занимал пост I секретаря КП Азербайджанской ССР (1926-1929). Л. Мирзоян вел себя в Азербайджане и Казахстане как кровожадный палач в прямом смысле этого слова. Вдохновленный тайной национальной мандатной миссией и Микояном, укоренившимся в Кремле, а может быть, и «наследием» тирана Андраника, Мирзоян не жалел сил, чтобы победить турок везде, где только мог.

Граница:

Анастас Иванович Микоян (Անաստաս Միկոյան;

25.11.1895, Санахин, Борчалы — 21.10.1978, Москва; Член ЦК КПСС с 1923 г. (кандидат с 1922 г.), член Политбюро ЦК КПСС с 1935-1966 гг. (кандидат с 1926 г.; Председатель Президиума Верховного Совета СССР с 1964 г. по 1965; 1937 — депутат парламента с 1955-1964, первый заместитель председателя правительства СССР; с 1926 по 1955 (кроме 1949-1953) работал в ряде министерств (Народный комиссариат до 1946).

Андраник Озанян (Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան;

25.02.1865, Сивас, Османская империя — 31.08.1927, Калифорния, США;

Был членом организации «Дашнакцутюн» с момента ее создания; вырос в Османской армии, но вскоре вынужден был бежать из империи из-за предательства турок; не упустил возможности воевать против турецкой армии и в Первой мировой войне, создал армянские военные отряды в русской армии и за убитых турок получил множество орденов и медалей.

В 1918 году группа под его руководством сыграла большую роль в уничтожении азербайджанских сел, главным образом в Карабахе и Зангезуре, и в резне населения.

Самый большой удар по бандитам армянского национального героя Андраника Озани был нанесен в 1918 году в Забухском ущелье отрядом под предводительством Султан-бея. — Благодаря его искусной тактике около Гарагола было захвачено 600 армянских вооруженных бандитов; В ходе той операции многие села были очищены от армян, и считается, что Андранику, попавшему в руки Султан-бея в одном из таких сражений, было отрезано ухо;

В апреле 1919 года Андраник бежал от группы сначала во Францию, а затем в США, где и попал в ад.

Конечно, и Микоян, и Мирзоян, Гдлян и другие, о которых мы поговорим позже. «Стороны» тоже занимали официальные должности, им ставились задачи империи, но дилетантами они годами не оставались, по крайней мере «+1» делали свое дело и были обременены тайными национальными должностями… Лишь по нескольким именам и случаям видно, что армяне не были из-за “политики” Средней Азии, а носили целенаправленный характер.

Армянские историки, мастера лжи пытались создать политико-идеологические мифы о том, что период правления Мирзояна в Казахстане-это полная противоположность эпохе позитивных показателей. Еще несколько лет назад в крупных городах братской страны Алматы и Астане (ныне Нур-Султан) были проспекты, названные в честь Левона Мирзояна. Помню волнующую и краткую статью заслуженного журналиста Азера Хасрета на эту тему, его обращение к казахстанской интеллигенции. Я хорошо помню свои визиты в братскую страну, а также наши беседы на эту и подобные темы с 20 новыми казахстанскими писателями, которых мы пригласили в нашу республику в декабре 2017 года по линии Всемирного союза молодых турецких писателей.

Помнится, нашей диаспоре в братской стране удалось убрать имя Адыамана Мирзояна с этих проспектов, широко разоблачив архивные материалы, отражающие преступления этого кровожадного палача.

Да нет факта кроме факта! — Высочайший «положительный результат» Мирзояна в Казахстане обусловлен беспрецедентными кровавыми репрессиями 1937 года.

Если бы не политика видных государственных деятелей Динмухамеда Кунаева и Нурсултана Назарбаева, направленная на увеличение числа казахов в Казахстане с годами, возможно, казахи до сих пор были бы в меньшинстве в своих родных странах. Почему? — Из-за того, что Мирзояны, те, кто, по его мнению, замышляли против народа, учиняли массовые убийства, голодоморы, так усложняли жизнь, невинные дети народа умирали от голода, болезней, недоедания или откочевывали в другие места. Казахская ССР была единственной республикой в ​​бывшем СССР, где местное население было в меньшинстве…

Согласно ряду архивных документов, уже под грифом «совершенно секретно», Мирзоян обращался в то время к Сталину (неоднократно!) с просьбой увеличить «план репрессий». Внимание: просьба и репрессии! Просьба Левона была мотивирована его личными, национальными интересами. (В самом деле, может ли быть такой национальный интерес? — это уже предмет другого разговора).

Мирзоян, который в Казахстане ведет себя как полусталин, поставил своих людей на самые важные посты в этой республике, а также в Азербайджане. Левон, любивший достаточно комфортно жить, наносил морально-психологический удар казахам (тюркам), демонстрируя свой скромный образ жизни в период голода и нищеты.

Левон Мирзоян, награжденный высшим орденом бывшего СССР — орденом Ленина, был настолько заносчив, жаден и алчен, что Сталин окончательно раскритиковал его в своем выступлении на мартовском пленуме 1937 года и предупредил:

«Мирзоян покинул Баку и вскоре после Баку (1929-1933) он был секретарем Уральского райкома, вторым секретарем Уральского обкома КПСС — А.Г.) и собрал своих близких людей и создал себе среду. В целом я считаю кадровую политику Мирзояна негодной.

Такие люди учитывают поставленные партией задачи и выполняют ту работу, которая им выгодна». — Очень понятно, кем может быть то, что накопил армянин, а также то, что на него работает…

Наконец Левона телеграммой Сталина вызвали в Москву. Вскоре после этого он был расстрелян здесь по приговору (бывшего) Верховного суда СССР. Левон, расстрелянный в возрасте 41 года, до тех пор делал все, что мог в плане вражды к туркам…

Тельман Гдлян(Тельман Хоренович Кдлян; Թելման Խորենի Գդլյան;

20.12.1940, Большой Самсар, Ахалкалаки, Грузия; ныне гражданин России, 82 года) — считается общественным деятелем бывшего СССР и России, лидером Российской народной партии (также известной как «Партия Гдляна»; Народная партия России, 1991). (RXP изначально была радикально-демократической популистской партией, но после 1994 года объявила, что изменила свою направленность на централизацию).

Что сделал Гдлян?

Он возглавлял печально известную следственную группу, известную как «Хлопковое дело» («Хлопковое дело»; «Хлопковое дело») или «Узбекское дело» («Узбекское дело», «Узбекское дело»). Дело расследовал Тельман Гдлян в 1982 году.

Что это была за работа? — Так, в Узбекистане во главе с известным партийным и государственным деятелем, писателем, Первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана в 1959-1983 годах Шарафом Рашидовым (Шароф Рашидович Рашидов; 06.11.1917, Джизак — 31.10.1983, Ташкент) ) В конце 1970-х и 1980-х годах был расследован ряд уголовных дел, связанных с коррупцией и экономическими злоупотреблениями.

А теперь посмотрите, какой там был тайный народный мандатарий армянин Гдлян и какие беззакония он совершил, что даже Пленум Верховного Суда бывшего СССР выносил решения по нарушениям, допущенным следственной бригадой прокуратуры СССР во главе с Т.Х.Гдляном (апрель 1989 г.). В мае того же года прокуратура СССР возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Гдляна (и Николая Иванова) за «нарушения закона при их расследовании в Узбекистане». В 1990 году Гдляна уволили с работы в прокуратуре и КПСС.

В декабре 1991 года президент независимой Республики Узбекистан Ислам Каримов издал указ о помиловании всех арестованных за работу на хлопке в стране. Таким образом, следствие в отношении Гдляна (и Иванова) поставило крест на признании Узбекистана и узбекского народа «ворами» и «натуральными взяточниками». Тельман Гдлян, типичный представитель армян, считающих себя «самым старым и цивилизованным народом мира», как один из лидеров менталитета, обвиняющего наших узбекских братьев в «отсталости», пытался негативно и деструктивно воздействовать на национальный личности внуков Амира Теймура. Видимо, Гдлян тоже вырос на сказках о „диких тюрках, убивавших армян“, а „ненависть“ к тюркам разыгрывалась в колыбели…

Здесь я вспоминаю знаменитые слова Амира Теймура, который во многих поездках столкнулся со многими предательствами армян: «Мне в будущем будут либо аплодировать, либо проклинать за то, что я не уничтожил армян как нацию» ; Мои аплодисменты также связаны с темами выше армянского контекста и другими категориями. Да возрадуется душа его, да простит его Сам Бог, какой бы грех он ни совершил!

Как пишет автор, это еще не все, к сожалению…

«К сожалению, некоторые состоятельные, высокопоставленные армяне, проживающие в Ташкенте и других городах и районах Узбекистана, когда в узбекских СМИ был распространен легкий материал о реалиях Азербайджана, тут же начали кричать. Представьте себе: несколько новых поколений узбекских поэтов просили меня опубликовать стихотворение азербайджанского поэта; Я также начал с представления моего друга-поэта, родившегося на наших оккупированных землях. Там была фраза: «Кельбаджар, где он родился, в настоящее время находится под армянской оккупацией»… Я видел, что эту фразу убрали. Я спросил причину, и оказалось, что они имеют горький опыт на подобную тему и не хотят дополнительных разговоров.

Конечно, эти события далеко позади. Благодаря Азербайджанскому Культурному Центру имени Гейдара Алиева в Ташкенте, азербайджанским друзьям Шухрату Барласу, Хасият Рустамовой и другим блестящим интеллектуалам пройден значительный путь, изданы важные книги; но мы не можем сказать, что армяне отказались от своего армянства. При каждом удобном случае у них хватает смелости пойти на хитрость, осуществить свои тайные, коварные планы. Не удивлюсь, если имя армянина упоминается после печально известных ферганских событий 1-5 июня 1989 года, узбекско-киргизских (Ошских) столкновений в разное время, таджикско-киргизского конфликта, преследования известного Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов в Казахстане. Потому что мы знаем их грязное прошлое. Не раз — скажем совпадение, не два — скажем тренд, 3, 13, 33, 103… много раз видим армянский палец, армянскую хитрость, армянскую игру и ложь, знаем и говорим правду, обман, как говорится, «армянская закономерность». (Вы бы хотели назвать симптомы „армянской болезни“).

Хочу сослаться на книгу «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XXвеках» (Ташкент, НПБ «Янги аср авлоди», 2015) Шухрата Барласа (Саламова), дорогого друга и брата, о котором я упоминал выше. Книга еще раз подтверждает, что судьбы наших братских народов и многие драматические исторические факты схожи. — В царской России и уж тем более в бывшем СССР…

Благодаря таким интеллектуалам, как Шухрат-бей, раскрывается и тиражируется реальная история братской страны, да и Туркестана в целом. Получается, что так называемая „союзная республика“ Армения — »интернациональный», «социалистический» враг… Слава Ш. Барласа доказывают неоспоримые факты причастности Российской империи к резне мирных жителей в Ферганской долине во время оккупация Туркестана (1918 г.) Исполнители главных ролей дашнаки (армяне)…

Под Туркестаном мы подразумеваем обширные территории Узбекистана, Кыргызской Республики, Туркмении и Средней Азии, которая частично охватывает территорию Казахстана и является родиной тюрков. Сегодня город и провинция братского Казахстана, именуемые Туркестаном (и духовным центром тюркского мира), — лишь часть этой великой географии.

Рассказывая о военных экспедициях царской России в Туркестан, Шухрат Барлас, приводя фамилии дворян, возглавлявших эти экспедиции, цитаты из газетных и журнальных источников того времени, раскрывает подлинные планы царизма и оккупационную политику. Разумеется, все иностранные военные действия встречали ожесточенное сопротивление местного населения. Древний Коканд, Самарканд и Бухара встали и сопротивлялись. Крепость Голубой холм в Ахалтекинском округе смогла в течение полугода противостоять вооруженной с ног до головы иностранной армии. Затем, когда в неравном бою замок рухнул, иноземцы замучили оставшихся в живых и разрушили всю местность. Посмотрите, вандализм был настолько», что ведущие русские интеллектуалы, в том числе великий русский писатель Лев Толстой, автор романа «Война и мир», с ненавистью и отвращением писали о зверствах, совершенных русской армией под командованием генерала Скобелева против защитников Голубого Холм (Ш. Барлас)…

«Он не лжет людям прошлого» (З. Ягуб). — Древняя история посылает сообщения сегодняшнему дню с тем, что она помнит. Ежегодно 12 января наши туркменские братья вспоминают о тех трагических событиях 1881 года. Наши братья, отметившие официальный День национальной памяти 12 января, чтят шехидов. Наши братья-туркмены, воздвигшие когда-то на своих землях крепость Гёй-Тепе, воздвигли памятник шехидам крепости и построили величественную мечеть. Какое совпадение, что я пишу эти строки в 141-ю годовщину тех событий…

Да возрадуются души шехидов тюркского мира всех времен!

Не будем портить себе память!».

Шухрат Барлас обратил особое внимание на кровавые следы дашнаков в Туркестане. Да дашнаки (армяне) учиняли массовые убийства турок и мусульман не только в Баку, Губе, Лянкяране, Гейчае, Карабахе, Зангезуре… а везде.

Подобный акт геноцида дашнаки совершили в Баку в 1918 году, за месяц до геноцида, в Коканде, в селах вокруг Коканда и во многих населенных пунктах Ферганской долины. Подробный отчет Турара Рыскулова о вандализме армян в Туркестане, очевидца тех кровавых событий, является ценным источником для нового поколения историков, таких как Шухрат Барлас.

Да, большевики требовали, чтобы Туркестанское автономное правительство сложило оружие, сложило с себя полномочия и признало Советскую власть; Когда правительство не ответило или не приняло эти незаконные требования, большевики прибегли к несправедливым и кровавым методам наказания: они сами считали целесообразным создать массовый страх, большой страх, главным образом путем убийства мирного населения. И здесь основные карательные функции, вооруженные формирования «Дашнакцутюн», в более широком смысле, взяли на себя армяне. Дашнаки (армяне) подожгли древний город Коканд и превратили его в «город мертвых»!.. Убили всех, независимо от пола и возраста… Дашнаков призывали убивать своих узбекских братьев на Кавказе…

Сами историки братской страны признаются, что не все архивы были привлечены к изучению этой позорной темы — точное число людей, убитых дашнаками, во много раз превышает сегодняшнее. Официальные источники в братской стране оценивают число жертв среди гражданского населения в Ферганской долине в 35 000 человек. Как видно из фактов, опубликованных в книге Барласа, оккупация Туркестана большевиками привела к гибели 2 миллионов (!) ни в чем не повинных людей и разрушению памятников и жилых домов.

Наши среднеазиатские братья, оказавшие сопротивление беспрецедентному большевистско-дашнакскому террору, не отказались от духа национально-освободительной борьбы и подняли восстание. В советской истории оно было известно как «Движение усмирителей», длившееся с 1918 по 1935 годы.

Правда, наши узбекские (в целом Туркестанские) братья проявили по мере сил, по исторической памяти, их возрождение продолжалось еще долгие годы, но это не помешало ликвидации Туркестанской автономии.

И антитюркский менталитет угнетал Фергану почти 71 год спустя после кровавых событий в Фаргане в 1918 году, на этот раз “хлопковым делом”, а также “Ферганскими событиями” (столкновением поселившихся там аксискалов и узбеков), пролилась тюркская кровь…

Но сегодня?

В соответствии с решением ОДКБ, принятым на заседании 6 января 2022 года, в Казахстан направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации, нормализации обстановки в Казахстане, являющемся членом этой организации. В состав группы вошли подразделения Вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Правда, есть ли новости о том, что силы ОДКБ поэтапно уже покинули братскую страну; но если завтра – когда-нибудь там будет признано участие этих 70 армянских военнослужащих в каком-то анти-мирном, античеловеческом, анти-правовом событии, то я призываю вас еще раз прочитать эту статью…

Армяне одними из первых пошли в Казахстан через ОДКБ — видимо, они помнят вандализм, совершенный ими в Средней Азии около 100-103 лет назад, а также 32 года назад, сыгранные ими кровавые роли, и возбуждали их аппетиты… Разбитый генерал Давид Эдгари Тоноян (27 Էդգարի Տոնոյան; 27.12.1967, Усть-Каменогорск) родился в Казахстане. Интересно, бывший казахско-армянский генерал спрашивал у армянских солдат? Или его интересовала нынешняя жизнь Бауриджана Доскалиева, казахского солдата, служившего в вооруженных силах бывшего СССР в Карабахе и подвергавшегося преследованиям со стороны армян за то, что он казах( турецкий)?«армяне-миротворцы»? Или наш казахский брат (погибший в прошлом году) не стрелявший в азербайджанцев во время резни ВС бывшего СССР (опять же) 20 января 1990 года в Баку, где находились армянские «миротворцы» (в т.ч.) спецназовцы армяне (опять же ) Думали ли родственники Гани Исхакова, что я буду жалеть (32 года спустя)? Может, Пашинян, его хозяева не могут простить Казахстану то, что он является одним из основателей Организации тюркских государств (ОАГ) и других совместных тюркских организаций? Разве Пашинян, его хозяева и руководители государств-участников СНГ не могут поздравить президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева с Победой в 44-дневной войне, наградив его Высоким орденом Организации?

Короче говоря, если Армения создает такой мир, то почему она не создает мир в первую очередь у себя дома, в своем регионе? Не нарушает ли Армения перемирие в направлении Кельбаджара незадолго до и после отправки воинской части в Казахстан? Что за страна Армения, которая до сих пор не пришла к миру и нарушила подписанные ею документы, хотя всегда получает ответ с избытком? Может быть, какой-то лидер этого несостоявшегося государства извинился за Ходжалинский геноцид?

Это армянин, брат мой: изменится его идеологический костюм, не изменится его безликость, бесхарактерность, неблагонадежность: демократ, либерал, социалист, религиозный, атеист — все замешано из одного теста. И тесто того теста (как лужа молока) уже давно заквасилось…

НАШЕ ГОСУДАРСТВО И НАШИ БРАТЬЯ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ!», — подытоживает автор.

Акбер Гошалы

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