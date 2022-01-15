Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд

Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе ВС.

Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыли на остров морем на пароме.

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В сообщении эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной». Вместе с тем, по словам начальника оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэля Клаэссона, «это не обязательно означает возросшую угрозу». «Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — добавил он.

В свою очередь министр обороны королевства Петер Хультквист в интервью Шведскому радио объяснил переброску спецподразделения необходимостью усиления защиты Готланда в нынешней «напряженной ситуации». «Важно в этой ситуации показать, что мы не наивны. Швецию не застать врасплох, если что-то случится. Важно отметить и послать сигналы о том, что мы серьезно относимся к этой ситуации», — сказал Хультквист.